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Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün düzenlenecek "Açık Yer Toplantısı" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Alper Şaşmaz  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören ilçesi Dutluk Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Açık Yer Toplantısı" sebebiyle saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anavatan Caddesi'nin Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi ve Gülbaba Caddesi keşişimi ile buraya açılan sokakların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.

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