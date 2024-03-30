Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda ve Göngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenecek mitinglerinde halka hitap edecek.
(İstanbul/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balçova Belediyesi önünde basın açıklaması yapacak, vatandaşlara hitap edecek, Cumhuriyet Meydanı, Bornova Meydanı ile Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu bölgelerde otobüs üzerinden halkı selamlayacak.
(İzmir/11.00/12.30/13.30/Manisa/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra Sevgi Yürüyüşü ve Bartın Sevgi yürüyüşü programlarına katılacak.
(Bartın/13.30/16.30)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tip-1 diyabet hastası çocukların glikoz ölçüm cihazı dağıtımına, Sevgi Yürüyüşü'ne ve mitinge iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Serik'te vatandaşların katılımıyla düzenlenecek toplantıda bulunacak.
(Antalya/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultanbeyli ile Tuzla'da otobüs turu ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek.
(İstanbul/12.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji müsabakalarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.00/İstanbul/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
2- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 26. hafta maçları oynanacak. (Fotoğraflı)
3- FIG Artistik Cimnatsik Dünya Challenge Kupası'nın ilk ayağına devam edilecek.
(Antalya) (Fotoğraflı)
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