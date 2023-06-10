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Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları yaklaşık 29 saattir devam ediyor.

Fatih Çağlar Demirbaş, İrem Demir  | 10.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İstanbul

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale dünden bu yana sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İtfaiye ekiplerine ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken TOMA'lar da fabrika önünde duruyor.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana geliyor. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

Polis, dün akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor.

Binanın beşinci ve altıncı katında kalan malzemeler yanarken itfaiye ekipleri yangının 28. saatinde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, birinci katı çöken binada kolonlarda çatırdama meydana gelmesi ve suyun ağırlığı sebebiyle çökme riskine karşı çalışmalarını binanın dışından kontrollü şekilde sürdürüyor.

İtfaiyenin çalışması dron ile havadan da görüntülendi.

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