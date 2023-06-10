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İstanbul'da ele geçirilen 1 milyar dolar tutarındaki sahte banknotlar sergilendi

Jandarmanın operasyonunda gözaltına alınan 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Halis Akyıldız  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
İstanbul'da ele geçirilen 1 milyar dolar tutarındaki sahte banknotlar sergilendi

İstanbul

Afrika ülkelerine gönderilmek üzere hazırlanan ve İstanbul'daki operasyonda ele geçirilen 1 milyar dolar tutarındaki sahte banknotlar, İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın bahçesindeki konteynerde bulunan mühürlenmiş sandıklarda sergilenen 100'lük banknotlar halindeki sahte dolarlarla ilgili işlemin, adli makamların nihai kararı doğrultusunda yapılacağı belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan İsveç vatandaşları D.B.S.B, N.J.W. ve N.O.F. ile İngiltere vatandaşı J.W, Gana vatandaşı A.K.K. ve Türk vatandaşı A.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonun, "Cumhuriyet tarihinin tek seferde en yüksek miktardaki sahte paranın ele geçirildiği operasyon" olduğu bildirilmişti.

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