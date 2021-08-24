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Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyündeki okulda eğitim faaliyetinin başlaması için çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Selim Bostancı   | 24.08.2021
Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi

Bartın

Bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan selde 50 öğrencinin eğitim gördüğü 2 katlı 10 derslikli Zafer İlkokulu'nun birinci katı sel suları ve balçıkla doldu.

Ağaç parçalarının camları kırarak sınıflara girdiği ve yaklaşık yarım metre sel sularıyla dolan okulda balçıkların temizlenmesinin ardından diğer çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı.

Hummalı bir çalışma yürütülerek tüm sınıf ve koridor duvarları ile kalorifer peteklerinin temizlenerek boyandığı okul eğitime hazır hale getirildi.

Öte yandan selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

DSİ, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kara yolu ve dere yataklarındaki temizlik çalışmalarını sürdürdüğü bölgede vatandaşlar da büyük ölçüde normal yaşamlarına dönmeye başladı.

Sel sularıyla dolan market ve bakkallardaki temizliğin tamamlandığı bölgede çocuklar da sokaklarda oynamaya başladı.

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