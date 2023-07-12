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Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Utku Şimşek  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Balıkesir'de saat 20.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Susurluk ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 6,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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