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Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi kritik kararların alınmasına vesile olmuştur

Mehmet Tosun  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi kritik kararların alınmasına vesile olmuştur Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Bugün başarıyla tamamladığımız Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur. Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları, inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz."

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