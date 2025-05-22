Balat'taki seyyar satıcı cinayetine ilişkin dava açıldı
Fatih Balat'ta Dostlar Kahvesi'nin karşısındaki kaldırımda seyyar satıcı Ercan Çalı'nın öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanık hakkında dava açıldı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Tülay Serap Konar ve Gökçe Şenözlü'nün, Balat'taki Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan Dostlar Kahvesi'ni işlettikleri belirtildi.
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Sanık Burak Uyar'ın da aynı kıraathanede garson olarak çalıştığı, kıraathanenin daha önce "Çukur" isimli dizinin çekimlerinde kullanılması nedeniyle dizinin takipçileri tarafından ziyaret edildiği aktarılan iddianamede, maktul Ercan Çalı'nın kıraathane önünde tezgah açtığı ve ziyaretçilere tespih satarak geçimini sağladığı kaydedildi.
İddianamede, sanıkların, Çalı'nın uyuşturucu kullanması nedeniyle kıraathaneye gelen müşterilerin rahatsız olduğunu iddia ederek tezgah açmasına izin vermedikleri, buna rağmen tezgah açan Çalı ile sanıklar arasında husumet oluştuğu ve zaman zaman tartışmalar yaşandığı aktarıldı.
Çalı'nın otopsi raporunda uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği de iddianamede yer aldı.
Çalı'nın öldürüldüğü an sanık tarafından kaydedildi
Olayın yaşandığı sabah da sanıklar Konar ve Şenözlü'nün Çalı'yla tartıştıkları, akabinde sanıkların kıraathanedeki silahlarını alıp Çalı'nın yanına geldikleri belirtilen iddianamede, Konar'ın sanık Uyar'a telefonunu verip kendilerini kaydetmesini istediği anlatıldı.
İddianamede, Konar ve Şenözlü'nün yüksek sesli müzik açarak kıraathanenin önüne çıktığı, devamında ise Şenözlü'nün yolun karşı tarafındaki dükkanın önüne tezgah açan Çalı'ya yönelik tehdit içerikli konuştuğu aktarıldı.
Konuşmalar devam ederken Şenözlü'nün kabanının cebindeki tabancayı çıkarmaya çalıştığı, Çalı'nın da "Beni silahla mı korkutacaksın?" diyerek sanığın üzerine doğru geldiği, Şenözlü'nün silahı Çalı'nın bacaklarına doğrulttuğu kaydedilen iddianamede, Çalı'nın sanığın elindeki tabancayı tuttuğu, bu kez de Şenözlü'nün silahı almaya çalıştığı ifade edildi.
İddianamede, Konar'ın bu sırada kendisindeki tabancayla havaya 7 el ateş ettiği ancak mermiyi namluya verirken tabancanın ucunun Çalı'ya doğrultulmuş olduğu anlatılan iddianamede, Uyar'ın bu anları kaydettiği ve söz konusu anın görüntülerde de yer aldığı belirtildi.
Otopsi raporuna da işaret edilen iddianamede, merminin Çalı'nın sağ göğüs iç bölgesinde ilerleyip sağ koltuk altından çıktığı bilgisi yer aldı.
Vurulduktan sonra boğuşma yaşandı
Çalı'nın vurulduktan sonra Şenözlü ile birlikte yere düştüğü, tabancayı almaya çalışan Konar'ın darbetmeye başladığı Çalı ile boğuştuğu anlatılan iddianamede, araya bir kişinin girmesiyle tarafların ayrıldığı kaydedildi.
İddianamede, Ercan Çalı'nın kaldırıma oturduğu, sanıklardan Şenözlü'nün şemsiyeyle Çalı'ya 4-5 kez vurduğu, akabindeyse olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin geldiği aktarıldı.
Olayın ardından yere düşen her iki tabancanın da sanık Burak Uyar tarafından alınarak kıraathanedeki tezgahın altına saklandığı belirtilen iddianamede, sanıklar Gökçe Şenözlü ve Tülay Konar'ın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, aralarında husumet olan Ercan Çalı'ya yönelik suç işleme kararlarını gerçekleştirmek için önceden hazırlık yaptıkları, bu kapsamda suçta kullanacakları tabancaları temin ettikleri kaydedildi.
Ceza istemleri
İddianamede, sanıklar Tülay Serap Konar ve Gökçe Şenözlü hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sanık Burak Uyar'ın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Sanıkların yargılanmalarına 12 Haziran'da başlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.