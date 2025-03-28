Dolar
38.01
Euro
41.06
Altın
3,076.32
ETH/USDT
1,895.00
BTC/USDT
85,307.00
BIST 100
9,559.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan "yolun sonu bayram olsun" paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 2 yıldaki Ramazan ve Kurban bayramlarında günde 24 canımızı yitirdik. Emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 45 oranında azaltıyor." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Bakan Yerlikaya'dan "yolun sonu bayram olsun" paylaşımı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "yolun sonu bayram olsun" notuyla video paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Son 2 yıldaki Ramazan ve Kurban bayramlarında günde 24 canımızı yitirdik. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 45 oranında azaltıyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım ki bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin 123 ilaç ve 194 tıbbi cihaz ele geçirildi
Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan "yolun sonu bayram olsun" paylaşımı
Bakan Tunç'tan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi bildirisine tepki
Trabzon ilkbaharın gelmesiyle renklendi

Benzer haberler

Bakan Yerlikaya'dan "yolun sonu bayram olsun" paylaşımı

Bakan Yerlikaya'dan "yolun sonu bayram olsun" paylaşımı

İstanbul'daki havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı

Samsun'da yükümlüler camileri Ramazan Bayramı'na hazırladı

MEB, öğrenciler için ara tatil ve Ramazan Bayramı'na özel dijital etkinlik dergileri hazırladı

MEB, öğrenciler için ara tatil ve Ramazan Bayramı'na özel dijital etkinlik dergileri hazırladı
Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında

Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında
Bakan Yerlikaya'dan "bir kural, bir ömür" paylaşımı

Bakan Yerlikaya'dan "bir kural, bir ömür" paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet