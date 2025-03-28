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Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Fırat Taşdemir  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli sağanağın olması tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç Anadolu'nun doğusu için fırtına uyarısı

Öte yandan cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.


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