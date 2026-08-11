Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz çocuklarımızı, bu ülkenin birliğine, beraberliğine sahip çıkacak şekilde yetiştirmekle mükellefiz. Bundan sonraki süreçte de bu konu, ana gündemimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle görüştü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz çocuklarımızı, bu ülkenin birliğine, beraberliğine sahip çıkacak şekilde yetiştirmekle mükellefiz. Bundan sonraki süreçte de bu konu, ana gündemimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, Şırnak'ta 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Şırnak Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Bakan Tekin, bu ülkede yaşayan her insanın can, mal, ırz, namus güvenliğini sağlamak, temel hak ve hürriyetleri, insanca yaşama hürriyetini teminat altına almak için mücadele ettiklerini ve bu amaçla siyaset yaptıklarını ifade etti.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un dün TBMM'de kabul edildiğini hatırlatan Tekin, "Bugün çok mutluyum. Atılan önemli bir adımın ertesi günündeyiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin bu noktaya 2002'den itibaren atılan adımlar sayesinde geldiğine işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada kamuoyu, farklı siyasi partilerden 468 milletvekili, 'Evet, artık Türkiye bu Kanun'u çıkarabilir.' dedi. Dolayısıyla, bütün bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 yıl boyunca attığı demokratikleşme adımlarının çok büyük bir katkısı var. Bize bundan sonra düşen şey, bu sürece sahip çıkmak."

Tekin, ülkenin milli birlik ve beraberliğini temin ettikleri, atılan fitne tohumlarını ayıklayıp tedavi ettikleri zaman hem ekonomik hem toplumsal hem de siyasal anlamda Türkiye'nin çok farklı noktalara ulaşacağını vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yapmaya çalıştıkları şeyin de bu olduğunu kaydetti.

Okullarda gerçekleştirilen tüm etkinliklerde milli birlik ve beraberlik vurgusunu ısrarlı biçimde yaptıklarının altını çizen Tekin, "Bunu yapma konusunda inisiyatif alacak ilk kamu otoritesi, biziz. Biz çocuklarımızı, bu ülkenin birliğine, beraberliğine sahip çıkacak şekilde yetiştirmekle mükellefiz. Bundan sonraki süreçte de bu konu, ana gündemimiz olacak. Etnik ya da dini kimliğine bakmaksızın bütün vatandaşlarımızın hep yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Eleştiriler ne kadar büyükse yaptığımız işin anlamı o kadar büyük demektir"

Tekin, bir eğitim öğretim yılını tamamladıklarını ve yeni bir eğitim öğretim dönemine hazırlandıklarını belirterek, emekleri için tüm il müdürlerine teşekkür etti ve yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileğinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni kurgularken ailelerin sürece dahil edilmesi konusuna önem verdiklerini dile getiren Bakan Tekin, yeni dönemde "Aile Okulu" ve "Ebeveyn Okulu" programlarına öncelik vermeye devam edilmesi talimatını verdi.

Tekin, yaptıkları çalışmaların ülke ve millet düşmanlarınca sabote edildiğini ifade ederek, "Onların eleştirileri ne kadar büyükse bizim yaptığımız işin anlamı, bu ülkenin milli birlik ve beraberliği için yarattığı katma değer o kadar büyük demektir." açıklamasında bulundu.

Eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik genel değerlendirmelerin yapıldığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve okul-aile işbirliği çalışmalarının ele alındığı İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, birim amirlerinin sunumlarıyla iki gün boyunca devam edecek.

Bakan Tekin, Şırnak'ta "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Tekin, Şırnak Belediyesi'ni ziyaret etti ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

Daha sonra MHP İl Başkanlığına geçen Tekin, İl Başkanı Koçero Saluci ve partililerle bir araya geldi.

Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Tekin, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle görüştü.

Burada düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Tekin, ülkede geçmişte yaşanan sorunlara değinerek, şunları kaydetti:

“Ben bir Müslüman olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bu milletin bir ferdi olarak bu ülkede milletin arasına sokulan nifak tohumlarından, milleti birbirine düşüren söylemlerden politikalardan, uygulamalardan çok rahatsız olan bir kardeşinizim. Bulunduğum her ortamda bunun mücadelesini yaptım. Bu ülkede kimseye dini inancından dolayı, etnik kimliğinden dolayı ayrımcılık yapılmamalı. Hepimiz bu ülke için askerlik yapıyoruz. Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz. Hepimiz bu milletin bir ferdiyiz. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde okumuş olmama rağmen imam hatip mezunu olmamdan kaynaklanan problemler yaşadım. O problemlerin çözümü için nasıl çaba sarf ediyorsam bu ülkede etnik ya da dini kimliğinden dolayı ötekileştirilen, temel hak ve hürriyetleri elinden alınan her kim varsa benim kardeşimdir. Onun hakkına sahip çıkmak da boynumun borcudur diye yaklaştım bugüne kadar. Cumhurbaşkanımız ile bu yola böyle çıktık.”

“Gelin hep beraber bu sürece sahip çıkmak üzere sözleşelim”

1990'lı yıllarda Türkiye'de yaşanan suikastlar sonucu hayatını kaybeden siyasetçilere, gazetecilere, akademisyenlere, askerlere, kamu görevlilerine değinen Tekin, terör saldırılarında da çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Tekin, "İnsanlar sokağa çıkmaktan korkar hale gelmişlerdi. Böyle bir Türkiye'yi yaşadık. Böyle bir Türkiye'de insanlar olağanüstü hal rejiminden medet umuyorlardı. Böyle bir ortamda bir kahraman çıktı 2001 yılında ve 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmamalı' dedi, Adalet ve Kalkınma Partisini kurdu. 3 Kasım 2002'de seçim oldu. 18 Kasım'da AK Parti hükümeti kuruldu. Aradan 12 gün geçtikten sonra ilk olarak ne yaptık biliyor musunuz o koşullarda? Böyle bir ortamda ilk uygulama OHAL uygulamasını kaldırmak oldu. Bugün 'Terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak, bugün sokakta insanlar rahat gezebiliyorlarsa 2002'den itibaren AK Parti iktidarlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye sunduğu demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti sayesinde oldu." diye konuştu.

Bakan Tekin, Türkiye'de insan hakları konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin şöyle konuştu:

“O gün başörtüsüne, demokrasiye aykırı diyerek karşı çıkanlar Kürtçe şarkıya da karşı çıkıyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kürtçe kursların açılmasını sağladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kürtçe yayınlar basmaya başladı. Okullarda Kürtçe seçmeli dersler, Kürtçe televizyon... Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den itibaren attığımız adımlar bizi bir noktaya taşıdı. Türkiye birlik ve beraberliğini sağlarsa bölgede güçlü bir ülke olur. Türkiye milli birliğini sağlarsa dünyada adından söz edilen bir ülke olur.”

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Tekin, "Türkiye'de artık bu sorun çözülmeli" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve parti teşkilatına teşekkür ettiğini söyledi.

Bakan Tekin, gelinen noktada Cumhurbaşkanının iradesiyle çok yoğun çalışmalar neticesinde Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaştığını belirterek, "Dün Meclis'in kabul ettiği düzenleme bu ülkenin milli birliği ve beraberliği için, bu ülkede kardeşliğin yeniden tesis edilmesi için devrim niteliğinde bir adımdır. İktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum örgütü ile kamu görevlisiyle emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Asıl işimiz bugünden itibaren başlıyor. Gözümüzü dört açacağımız, dikkat kesileceğimiz bir dönemdeyiz. Gelin hep beraber bu sürece sahip çıkmak üzere sözleşelim. Hep beraber, el birliğiyle bütün kırgınlıkları, küslükleri, rahatsızlıklarımızı bir tarafa bırakalım, bu sürece sahip çıkalım." dedi.

“Türkiye tarihi bir eşiği geçiyor”

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da Şırnak'ın yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirtti.

Terörün konuşulduğu günlerden yatırımın, eğitimin, üretimin ve kalkınmanın konuşulduğu günlere geldiklerini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

“İşte bunun adı 'Terörsüz Türkiye'dir. 'Terörsüz Türkiye' Şırnak için daha fazla huzur, yatırım, üretim, istihdam ve en önemlisi de çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye tarihi bir eşiği geçiyor. Bu süreci sadece güvenlik perspektifi olarak görmüyoruz, bunu aynı zamanda kalkınmanın, refahın ve kardeşliğin önünü açacak büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Şırnak'ın çocuklarının hayallerini büyütmek istiyoruz. Şırnaklı bir gencimiz Türkiye'nin hangi üniversitesine, mesleğine ve kariyerine ulaşmak istiyorsa o hedefe ulaşabilmesini istiyoruz. Çünkü 'Türkiye Yüzyılı'nın en büyük gücü iyi yetişmiş, özgüvenli ve donanımlı gençlerimiz olacak. Bu nedenle eğitim yatırımlarını Şırnak'ın geleceğinin en önemli başlıklarından biri olarak görüyoruz.”

AK Parti'nin Şırnak'taki hikayesinin aynı zamanda Türkiye'nin dönüşüm hikayesi olduğunu ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanının güçlü liderliği sayesinde ülkede ve kentte önemli kazanımlar sağlandığını vurguladı.

Tatar, "Şimdi önümüzde büyük bir hedef var, 'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmek. Bu yüzyıl Türklerin, Kürtlerin ve kardeşliğin yüzyılı olacak. Bu hedefe giderken en büyük gücümüz yine teşkilatlarımız olacak. Çünkü AK Parti'nin gerçek gücü milletin kapısını çalan, derdini dinleyen, gönlüne dokunan teşkilattır." dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yarka, "Sürece sahip çıkmamız lazım. Yıllardır beklediğimiz oldu ve inşallah devam edecek. Belediye olarak her zaman vatandaşın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

“Şırnak artık eski Şırnak değil”

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise geçmişte bölgede ve ülkede yaşanan sorunlara değinerek, "Terörsüz Türkiye" süreci ile ülkede bir tarih yazıldığını belirtti.

Erkan, "Artık tarihe huzurlu bir sayfa açıldı. Kanın, gözyaşının olmayacağı bir dönemin başlangıcı yapıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Şırnak artık eski Şırnak değil ve bir daha da olmayacak." dedi.

Programa, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Bakan Tekin, Şırnak'ta AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü programında konuştu

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün fuaye alanında AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Programda konuşan Tekin, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının önemine değinerek, bu önemli adımın AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünün arifesine denk geldiğini dile getirdi.

Şırnak'ta eğitimde sağlanan gelişmelerle ilgili bilgi veren Tekin, "Bütün sınıflarımızda etkileşimli tahtalar, internet erişimi, internet altyapısı var." ifadesini kullandı.

Uluslararası kalkınma örgütlerinin de raporlarında Türkiye'deki bu gelişmelerden söz ettiklerine işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

“Hem somut kazanımlar, yatırımlar ve ekonomik göstergeler hem refah düzeyi hem de dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa metninin en önemli amacı olan milli birlik ve kardeşlik açısından Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıdık. 2002'den itibaren AK Parti iktidarları Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, kararlı duruşu ve insana değer veren anlayışıyla attığı demokratikleşme adımlarıyla insanların dini inançlarından, etnik kimliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılmadığı bir Türkiye'yi bize kazandırdı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Bu noktadan sonra siyasetçilerin artık üzerine düşeni yaptıklarını, bundan sonraki sürecin uygulayıcılara, vatandaşlara, sivil toplum örgütlerine, medya mensuplarına, kanaat önderlerine kaldığını düşünüyorum. Hep beraber el birliğiyle bulunduğumuz her ortamda bu sürece destek olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Herkese destekleri, sürece verecekleri katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin hep beraber bu sürece sahip çıkmak durumundayız. Bu millete, bayrağa ve devlete olan borcumuzdur. Gelin hep beraber bu borcumuzu ödeyelim. Ödemek için çaba sarf edelim.”

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise 25 yıl boyunca AK Parti iktidarları döneminde bölgede ve Türkiye'de çok büyük ekonomik yatırımların ve kazanımların sağlandığını söyledi.

Erkan, resmi verilere göre AK Parti'nin 11 milyon 709 bin 913 üyesi bulunduğunu dile getirerek, "Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir. Her bir üyemiz yalnızca bir rakam değil, aynı ideale inanmış bir yol ve dava arkadaşıdır. AK Parti'nin asıl gücü milletimizle kurduğu sarsılmaz gönül bağından gelmektedir. 25 yıllık hikayemizde elde ettiğimiz bütün başarıların gerçek sahibi aziz milletimizdir. Bu kutlu davaya ömrünü adamış ve bugün aramızda bulunmayan kardeşlerimizi rahmetle, minnetle ve dualarla yad ediyoruz. Aziz milletimizi, 25 yıllık eser, hizmet ve mücadele yolculuğumuzun gururunu paylaşmaya, 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşümüzde saflarımızı daha da sıklaştırmaya davet ediyoruz. İlk günkü aşkla, heyecanla ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Bakan Tekin daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında gençlerle bir araya geldi, onların sorularını yanıtladı.

Ardından Cizre ilçesine geçen Tekin, Hazreti Nuh Peygamber Türbesini ziyaret etti.

İlçede esnaf ziyaretinde de bulunan Tekin, daha sonra Kırmızı Medrese'de çocuklarla görüştü.

Bakan Tekin'e ziyaretlerinde, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt eşlik etti.