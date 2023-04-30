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Bakan Süleyman Soylu: Bugün Karadeniz'de bir tek terörist yok, tertemiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Karadeniz'de bir tek terörist yok, tertemiz. Eren Bülbül'ümüzün de intikamını aldık, Ferhat astsubayımızın da intikamını aldık. Herkesin intikamını aldık." dedi.

Fatih Ulaş  | 30.04.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Bakan Süleyman Soylu: Bugün Karadeniz'de bir tek terörist yok, tertemiz Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Trabzon Dernekleri Federasyonunun Fatih ilçesinde bulunan Trabzon Evi açılış törenine AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı olan Soylu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş katıldı.

Bakan Soylu, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, geleceğe eser bırakmanın önemini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlık görevini aldığında Karadeniz'de teröristin bulunduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Trabzon'un, Gümüşhane'nin, Bayburt'un, Giresun'un dağlarında, yaylalarında terörist vardı. Ama Tayyip Erdoğan öyle bir 21 yıllık icraat ortaya koydu ki savunma sanayimizi yüzde 21'lerden 80'lere çıkardı. 'Profesyonel askerlik' diye bu ülkeye ilk kez bir şey kazandırdı ve bizim Batı'dan, dünyanın gelişmiş ülkelerinden, terörle ve terörizmle mücadelede herhangi bir farkımız olmadı. En büyük farkımız yüreği cesaretle dolu olan kahraman Mehmetçiğimiz, polisimiz ve jandarmamız. Onlar da bu işe hep beraber girdiler. Ve size bir şey söyleyeyim. Bugün Karadeniz'de bir tek terörist yok, tertemiz. Eren Bülbül'ümüzün de intikamını aldık, Ferhat astsubayımızın da intikamını aldık. Herkesin intikamını aldık."

Soylu, sadece Karadeniz'de değil, birçok bölgede de teröristin kalmadığını belirterek, "Allah'ımıza şükürler olsun. Onlar bizi korkutuyorlardı, şimdi biz onları öyle bir korkutuyoruz ki fare gibi kaçıyorlar. İHA'mız da var, SİHA'mız da var, Atak helikopterimiz de var, kendi ürettiğimiz genel maksat helikopterlerimiz de var." diye konuştu.

"Bu ülkeyi bir daha geri döndürmeyelim"

Dünyanın farklı dönemlerden geçtiğini dile getiren Soylu, Amerika'nın Irak'ta, Afganistan'da ve Pakistan'da yaptığı gibi Türkiye'ye de yeni bir şekil vermeye çalıştığını, 21. yüzyılın başından itibaren Türkiye'deki bütün kazanımlarını kaybeden Batı'nın bu kayıplarını yeniden kazanmaya çalıştığını kaydetti.

Bugün TEKNOFEST'e katıldığını aktaran Soylu, sanayideki, teknolojideki, bilişimdeki gelişmelerle Türkiye'nin devrim üzerine devrim yaptığını bildirdi.

Bakan Soylu, "Altyapımızı tamamladık, Allah'a hamdolsun değerlerimizle buluştuk. Dünyaya özgüvenimizi kazandığımızı hep beraber haykırdık, dünyaya bayrak çektik. Bu ülkeyi bir daha geri döndürmeyelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, Trabzon Evi'nin açılışı yapıldı.

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