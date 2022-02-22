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Bakan Soylu, 'evlat nöbeti'nde 35. buluşmanın gerçekleştiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde evlat nöbetinde 35. buluşmanın gerçekleştiğini belirtti.

Ali Kemal Akan   | 22.02.2022
Bakan Soylu, 'evlat nöbeti'nde 35. buluşmanın gerçekleştiğini bildirdi

Ankara

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Anneleri'nin azminin, bir buluşma daha gerçekleştirdiğini bildirdi.

Evlat nöbetinde 35. buluşmanın gerçekleştiğini duyuran Soylu, "Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek." ifadesini kullandı.

"2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesi, Diyarbakır'da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 'Evlat Nöbeti'nde 35. buluşma gerçekleşirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13'e yükseldi."

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