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Antalya-Kaş kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Antalya-Kaş kara yolunda ulaşım, heyelan dolayısıyla tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Talip Demirci   | 22.02.2022
Antalya-Kaş kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor Fotoğraf: Talip Demirci/ AA

Antalya

Ağullu Mahallesi Ambarlar mezarlığı mevkisinde yağış nedeniyle yamaçtan kopan yaklaşık 40 tonluk kaya parçası Antalya-Kaş karayoluna sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Kaş Belediyesi ekipleri, kaya parçasını kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin çalışması sürüyor.

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