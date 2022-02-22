Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in devlet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in Senegal Stadı'nın açılışı için ülkede bulunan devlet başkanları onuruna verdiği öğle yemeğine iştirak etti.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki öğle yemeği, basına kapalı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.