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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Stadı'nın açılışı kapsamında düzenlenen dostluk maçının başlama vuruşunu gerçekleştiriyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in devlet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı

Enes Kaplan   | 22.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in devlet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in Senegal Stadı'nın açılışı için ülkede bulunan devlet başkanları onuruna verdiği öğle yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki öğle yemeği, basına kapalı yapıldı.

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