Bakan Özhaseki, Azerbaycan heyeti ile bir araya geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile Azerbaycan'ın Kahramanmaraş'ta inşa edeceği konutlara ilişkin çalışmaları değerlendirdi.
Ankara
Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can gardaşımız Azerbaycan'ın Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Anar Guliyev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Zor zamanlarımızda her zaman yanımızda olan Azerbaycan'ın Kahramanmaraş şehrimizde inşa edeceği konutlar ile ilgili çalışmaları değerlendirdik. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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Can gardaşımız Azerbaycan’ın Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı @_anar_guliyev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) October 30, 2023
Zor zamanlarımızda her zaman yanımızda olan Azerbaycan’ın Kahramanmaraş şehrimizde inşa edeceği konutlar ile ilgili çalışmaları değerlendirdik.… pic.twitter.com/OpwE8D6TED