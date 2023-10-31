Dolar
28.28
Euro
29.99
Altın
1,993.71
ETH/USDT
1,805.10
BTC/USDT
34,326.00
BIST 100
7,712.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
logo
Gündem

Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Halis Akyıldız  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İstanbul

Ataşehir'de İETT otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara yönünde ilerleyen 34 HO 2921 plakalı İETT otobüsü, emniyet şeridinde bekleyen 34 AZ 9485 plakalı minibüse çarptı.

Kazada, minibüsteki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Anadolu İstanbul'da ziyarete açılacak
Türkiye ve dünya gündemi
Osmangazi Köprüsü'nde sis etkili oldu
Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Bakan Özhaseki, Azerbaycan heyeti ile bir araya geldi

Benzer haberler

Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasında firma yetkilisi gözaltına alındı

Beykoz'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da otobüsler kazalara karşı yolcu gibi seyahat eden polislerce denetleniyor

Erzincan'da otobüsler kazalara karşı yolcu gibi seyahat eden polislerce denetleniyor
Uşak'ta iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı

Uşak'ta iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı
Kocaeli'de işçi servisi ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Kocaeli'de işçi servisi ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet