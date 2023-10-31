Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
İstanbul
Ataşehir'de İETT otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara yönünde ilerleyen 34 HO 2921 plakalı İETT otobüsü, emniyet şeridinde bekleyen 34 AZ 9485 plakalı minibüse çarptı.
Kazada, minibüsteki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.