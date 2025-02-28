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Bakan Kurum'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Moda ve tekstil alanında da doğaya dost, sürdürülebilir üretimi destekliyor, önüne geçmeye çalıştığımız atık kriziyle hem tüketiciyi hem üreticiyi hem de doğamızı koruyoruz." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Bakan Kurum'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşım

Ankara

Kurum, sosyal medya hesabından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan, 7 yılda 7 kıtaya yayılan Sıfır Atık ile daha yaşanabilir bir dünyayı hep birlikte inşa ettiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü bu yıl 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atık' temasıyla tüm dünyaya çağrıda bulunuyor. Moda ve tekstil alanında da doğaya dost, sürdürülebilir üretimi destekliyor, önüne geçmeye çalıştığımız atık kriziyle hem tüketiciyi hem üreticiyi hem de doğamızı koruyoruz."

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