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Bakan Kurum, Hatay'da koordinasyon toplantılarına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Defne, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde koordinasyon toplantılarına katıldı.

Lale Köklü Karagöz, Mehmet Bayrak  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Bakan Kurum, Hatay'da koordinasyon toplantılarına katıldı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kurum, kentteki programları kapsamında Defne Kaymakamlığında düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Çıkışta vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, sorun ve talepleri dinledi.

Bakan Kurum daha sonra Samandağ ve Kırıkhan kaymakamlıklarındaki koordinasyon toplantılarına katıldı.

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