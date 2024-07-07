Bakan Kurum, Hatay'da koordinasyon toplantılarına katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Defne, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde koordinasyon toplantılarına katıldı.
Hatay
Kurum, kentteki programları kapsamında Defne Kaymakamlığında düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.
Çıkışta vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, sorun ve talepleri dinledi.
Bakan Kurum daha sonra Samandağ ve Kırıkhan kaymakamlıklarındaki koordinasyon toplantılarına katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.