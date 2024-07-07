Dolar
32.67
Euro
35.41
Altın
2,391.58
ETH/USDT
2,963.80
BTC/USDT
56,842.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun'un Terme ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Bağsaray Mahallesi'nden yayındayız.
logo
Gündem

İzmir'de otomobilde çıkıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altında

Halil Fidan  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
İzmir'de otomobilde çıkıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altında

İzmir

İzmir'in Foça ilçesinde, alev alan otomobilden çıkan kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Günbatımı mevkisinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de otomobilde çıkıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altında
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, Kızılay'daki metro istasyonu girişine düştü
Ordu'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti
Ordu'nun İkizce ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

İzmir'de otomobilde çıkıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altında

İzmir'de otomobilde çıkıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altında

Antalya'da yerleşim yerleri yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı

Orta Asya mutfağını İzmir'e taşıdı

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangını kontrol altında
Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangınlar 70 bin dönümden fazla alanı etkiledi

Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangınlar 70 bin dönümden fazla alanı etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet