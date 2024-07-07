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MSB, topçu birliklerinin Irak'ın kuzeyinde hedefleri vurduğu görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk topçu birliklerinin Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurduğu görüntüleri paylaştı.

Mehmet Tosun  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
MSB, topçu birliklerinin Irak'ın kuzeyinde hedefleri vurduğu görüntüleri paylaştı

Ankara

Görüntüler, Bakanlığın sosyal medya hesabından "Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor." notuyla aktarıldı.

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