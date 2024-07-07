MSB, topçu birliklerinin Irak'ın kuzeyinde hedefleri vurduğu görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk topçu birliklerinin Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurduğu görüntüleri paylaştı.
Ankara
Görüntüler, Bakanlığın sosyal medya hesabından "Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor." notuyla aktarıldı.
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Kilit kapanıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2024
Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor!
📍Irak’ın Kuzeyi#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5gXJUkrPg5