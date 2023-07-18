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Bakan Koca: Trabzon Şehir Hastanesinin yapımı hızla devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesine ilişkin bilgi verdi.

Fırat Taşdemir  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Bakan Koca: Trabzon Şehir Hastanesinin yapımı hızla devam ediyor

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda, hastanenin prototipini içeren görüntülere yer vererek, "Trabzon Şehir Hastanesinin yapımı hızla devam ediyor. 275 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane, 236'sı yoğun bakıma ait olmak üzere 900 yataklı olarak, 33 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

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