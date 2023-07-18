Sultangazi'de ormanlık alanlarda helikopter destekli denetim yapıldı
Orman yangınlarının önüne geçmek için çalışmalarını arttıran polis, Sultangazi'deki Mimar Sinan Kent Ormanı ve Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.
İstanbul
Atatürk Havalimanı'ndan havalanan polis helikopterindeki görevliler, Sultangazi ilçesindeki Mimar Sinan Kent Ormanı ve Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı ile Alibey Barajı çevresinde havadan denetim yapıp ateş yakanları tespit etti.
Söz konusu alanlara gönderilen diğer ekipler, ateş yakan vatandaşları orman yangınına karşı uyardı.
Denetimlere, ormanlık alanda görevli atlı polis ekipleri de destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.