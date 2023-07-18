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Sultangazi'de ormanlık alanlarda helikopter destekli denetim yapıldı

Orman yangınlarının önüne geçmek için çalışmalarını arttıran polis, Sultangazi'deki Mimar Sinan Kent Ormanı ve Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

Mehmet Kara  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Sultangazi'de ormanlık alanlarda helikopter destekli denetim yapıldı

İstanbul

Atatürk Havalimanı'ndan havalanan polis helikopterindeki görevliler, Sultangazi ilçesindeki Mimar Sinan Kent Ormanı ve Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı ile Alibey Barajı çevresinde havadan denetim yapıp ateş yakanları tespit etti.

Söz konusu alanlara gönderilen diğer ekipler, ateş yakan vatandaşları orman yangınına karşı uyardı.

Denetimlere, ormanlık alanda görevli atlı polis ekipleri de destek verdi.

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Sultangazi'de ormanlık alanlarda helikopter destekli denetim yapıldı

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