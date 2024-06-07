Bakan Göktaş, işaret diliyle "Türk İşaret Dili Bayramı"nı kutladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk İşaret Dili Bayramı kapsamında yaptığı paylaşımda, işaret dili ile kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sesin görünür olduğu bu özel dili konuşan herkesin Türk İşaret Dili Bayramı'nı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, Bakan Göktaş'ın işaret diliyle "Türk İşaret Dili Bayramınızı kutluyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum" mesajını verdiği bir video da yer aldı.
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Sesin görünür olduğu bu özel dili konuşan herkesin Türk İşaret Dili Bayramını yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/FL7lW36OSv— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) June 7, 2024