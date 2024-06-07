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Bakan Göktaş, işaret diliyle "Türk İşaret Dili Bayramı"nı kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk İşaret Dili Bayramı kapsamında yaptığı paylaşımda, işaret dili ile kutlama mesajı yayımladı.

Utku Şimşek  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Bakan Göktaş, işaret diliyle "Türk İşaret Dili Bayramı"nı kutladı

Ankara

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sesin görünür olduğu bu özel dili konuşan herkesin Türk İşaret Dili Bayramı'nı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Bakan Göktaş'ın işaret diliyle "Türk İşaret Dili Bayramınızı kutluyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum" mesajını verdiği bir video da yer aldı.

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