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Bakan Göktaş: 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen aylarda müjdesini verdikleri 8 bin personel alımının Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Bakan Göktaş: 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz

Ankara

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."

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