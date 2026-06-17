Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi

​​​​​​​Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Putin, Rusya'ya ziyarette bulunan Fidan'ı Kazan'da kabul etti.

“Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor”

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşen Putin-Fidan görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da yer aldı.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Türkiye ile ilişkilere vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır. Bu, büyük ölçüde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği yaklaşım sayesinde oldu. Erdoğan'a en güzel dileklerimiz iletmenizi istiyorum. Onu ülkemizde karşılamaktan her zaman memnunuz.”

Dışişleri Bakanı Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "Bölgemizde ve dünyada çok yoğun bir gündem var. Bu konudaki deneyiminiz son derece önemli. İstişare etmemiz gerek çok konu var." değerlendirmesinde bulundu.