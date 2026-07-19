Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından ülkenin başkenti Doha'da kabul edildi.

Bakan Fidan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından ülkenin başkenti Doha'da kabul edildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim ile Doha'da görüştü.

Fidan, Katar'daki temasları kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya gelmişti.

Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Doha'da bir araya geldi

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Katar ziyareti kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile Doha'da görüştü.