Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,799.30
BTC/USDT
94,076.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Ersoy'dan, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti Hükümeti, vesayet girişimlerine karşı milletimizin emanetine sadakatle sahip çıkmış, demokrasiye güç katmıştır." ifadesini kullandı.

Alper Şaşmaz  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Bakan Ersoy'dan, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"27 Nisan 2007, milli iradeye yönelen tehditlere karşı kararlı bir duruşun sergilendiği, demokrasiye sahip çıkılan bir dönüm noktasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti Hükümeti, vesayet girişimlerine karşı milletimizin emanetine sadakatle sahip çıkmış, demokrasiye güç katmıştır. O gün gösterilen cesaret ve kararlılığı bugün de dik duruş ile yaşatıyor, milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımadığımızı bir kez daha vurguluyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı'dan, Konya'daki işletmede belirlenen uygunsuzluklara yönelik paylaşım
Bakan Ersoy'dan, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım
Osmaniye'de lokanta çalışanı, boğazına yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Aydın'da bir kişinin sahipsiz köpeklerden kaçarken düşerek yaralanması güvenlik kamerasında
Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı

Benzer haberler

Bakan Ersoy'dan, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım

Bakan Ersoy'dan, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Antalya'da bu yıl 18 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz

"3. Uluslararası Yeditepe Bienali"nin açılışı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Göbeklitepe markalaşması gereken ürünlerimizin başında geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Göbeklitepe markalaşması gereken ürünlerimizin başında geliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İtalya'daki Göbeklitepe sergisinin kapanış törenine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İtalya'daki Göbeklitepe sergisinin kapanış törenine katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İtalya Turizm Bakanı Santanche ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İtalya Turizm Bakanı Santanche ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet