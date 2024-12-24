Bahçelievler'de iki katlı matbaa kalıp atölyesi yangında hasar gördü
Bahçelievler'de iki katlı matbaa kalıp atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Sitesi'nde iki katlı matbaa kalıp atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.