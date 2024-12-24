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Bahçelievler'de iki katlı matbaa kalıp atölyesi yangında hasar gördü

Bahçelievler'de iki katlı matbaa kalıp atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mikail Bıyıklı, Alper Korkmaz  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Bahçelievler'de iki katlı matbaa kalıp atölyesi yangında hasar gördü

İstanbul

Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Sitesi'nde iki katlı matbaa kalıp atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

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