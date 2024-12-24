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Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ali Ballı  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Muğla

İlçede gece saatlerinde başlayan yağış, sabah etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle Bitez Mahallesi'ndeki Söğütlü Deresi'nin su seviyesi yükseldi.

Dere yatağında mahsur kalan park halindeki 2 araç ise Bodrum Belediyesi ekiplerince kepçe yardımıyla çıkarıldı.

Su taşkınlarının yaşanabileceği noktalarda önlem alan ekipler, dere yataklarına araçlarını park eden, moloz ve evsel atık bırakanlara uyarılarda bulundu.

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