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Bahçelievler'de ağaca çarpan İETT otobüsündeki 7 kişi yaralandı

Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünün yolun kenarındaki ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Derdiyok, Mücahit Türetken  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Bahçelievler'de ağaca çarpan İETT otobüsündeki 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

İzzettin Çalışlar Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüsteki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle İETT otobüsünde hasar oluştu.

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