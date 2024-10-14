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Gündem

Samsun'da sis etkili oluyor

Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Recep Bilek  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Samsun'da sis etkili oluyor

Samsun

Merkez Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.

Yağışla birlikte bölgede hava sıcaklığı 17 dereceye geriledi.

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