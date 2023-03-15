Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebi 4 kat arttı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebi 4 kat arttı. Belediye Başkanı Özdemir, "Deprem öncesi günlük 15 olan müracaat sayısı şimdi 60'a çıktı." dedi.
İstanbul
Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce çeşitli nedenlerle kentsel dönüşüme başvuru yapmayan ilçe sakinleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından riskli yapı tespiti ve dönüşüm için Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğüne müracaatta bulunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçede kentsel dönüşümü çözmek için projeler ürettiklerini anlattı.
İlçe sakinlerinin mülklerini dönüşüme sokmak için belediye ile irtibata geçtiklerini aktaran Özdemir, "Deprem öncesi günlük 15 olan müracaat sayısı şimdi 60'a çıktı. Göreve geldiğimiz 15 Nisan 2022'den itibaren yaklaşık bir yıl içinde 864 bağımsız bölümün yıkım işlemini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde 1223 bağımsız bölümün daha yıkımını yaparak yeni Bağcılar'ı birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla şu anda 19 mahallemizde yıkımlar aktif olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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