Dolar
18.99
Euro
20.03
Altın
1,924.16
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
24,700.00
BIST 100
5,101.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebi 4 kat arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebi 4 kat arttı. Belediye Başkanı Özdemir, "Deprem öncesi günlük 15 olan müracaat sayısı şimdi 60'a çıktı." dedi.

Handenur Özdemir  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebi 4 kat arttı

İstanbul

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce çeşitli nedenlerle kentsel dönüşüme başvuru yapmayan ilçe sakinleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından riskli yapı tespiti ve dönüşüm için Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğüne müracaatta bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçede kentsel dönüşümü çözmek için projeler ürettiklerini anlattı.

İlçe sakinlerinin mülklerini dönüşüme sokmak için belediye ile irtibata geçtiklerini aktaran Özdemir, "Deprem öncesi günlük 15 olan müracaat sayısı şimdi 60'a çıktı. Göreve geldiğimiz 15 Nisan 2022'den itibaren yaklaşık bir yıl içinde 864 bağımsız bölümün yıkım işlemini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde 1223 bağımsız bölümün daha yıkımını yaparak yeni Bağcılar'ı birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla şu anda 19 mahallemizde yıkımlar aktif olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
Türkiye'den "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
Tunceli'de sağanak nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı

Benzer haberler

Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebi 4 kat arttı

Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebi 4 kat arttı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldı

Malatya'da kentsel dönüşümle inşa edilen konutların fazlası depremzedelere verilecek

Bakan Nebati: Ülkeye 'kiralık konut üreticisi' kavramını getirerek, kiralık konut arzını artıracağız

Bakan Nebati: Ülkeye 'kiralık konut üreticisi' kavramını getirerek, kiralık konut arzını artıracağız
"Deprem hafızalı kentler" Sakarya ve Kocaeli, riskli yapıları dönüştürmekte kararlı

"Deprem hafızalı kentler" Sakarya ve Kocaeli, riskli yapıları dönüştürmekte kararlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını açıklayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet