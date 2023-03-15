Dolar
18.99
Euro
20.03
Altın
1,924.16
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
24,700.00
BIST 100
5,101.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Eski HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame Ankara'ya gönderildi

Silivri'de bir dinlenme tesisinde sahte kimlikle yakalanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, "yetkisizlik" kararıyla Ankara'ya gönderildi.

Başak Akbulut Yazar  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Eski HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame Ankara'ya gönderildi

İstanbul

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Semra Güzel hakkında hazırlanan iddianamedeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" maddesi gereğince "yetkisizlik" kararı vererek dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, milletvekilliği 22 Aralık 2022'de TBMM Genel Kurulu 43. birleşiminde alınan kararla düşürülen şüpheli Semra Güzel hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Eylül 2022'de saat 16.45 sıralarında Silivri mevkii TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde kontrol edilen bir araçta "Mehtap Dayan" adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan Güzel'in "resmi belgede sahtecilik" suçunu terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediği anlatılıyor.

Güzel'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
Türkiye'den "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
Tunceli'de sağanak nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı

Benzer haberler

Eski HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame Ankara'ya gönderildi

Eski HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame Ankara'ya gönderildi

Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e "sahte kimlik"ten iddianame

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet