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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Türkçe paylaşım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

Muhammed Semiz  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Türkçe paylaşım Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

Istanbul

Al Nahyan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük. BAE, bölgede ve dünyada barış, refaha destek için dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeye özen göstermekte." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşılamış, iki lider karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u incelemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüşmüştü.

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