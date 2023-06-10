BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Türkçe paylaşım
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.
Istanbul
Al Nahyan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük. BAE, bölgede ve dünyada barış, refaha destek için dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeye özen göstermekte." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük. BAE bölgede ve dünyada barış refaha destek için dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeye özen göstermekte pic.twitter.com/Ke0ZdNxWmU— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 10, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşılamış, iki lider karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u incelemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüşmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.