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Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 11 kişiyi enkaz altından kurtardı

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 11 kişiyi kurtardı.

Ruslan Rehimov   | 07.02.2023
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 11 kişiyi enkaz altından kurtardı

Bakü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 11 kişiyi kurtardığı, 20 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel görev alıyor.

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