Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 11 kişiyi enkaz altından kurtardı
Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 11 kişiyi kurtardı.
Bakü
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 11 kişiyi kurtardığı, 20 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel görev alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.