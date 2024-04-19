AYM Başkanı Zühtü Arslan, görevini Kadir Özkaya'ya devretti
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, görevini Kadir Özkaya'ya devretti.
Ankara
Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle 21 Mart'ta yapılan seçim sonucunda Kadir Özkaya, AYM üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu alarak Yüksek Mahkemenin başkanlığına seçildi.
AYM Başkanlığı makamında basına kapalı yapılan törende Arslan, görevini Özkaya'ya devretti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.