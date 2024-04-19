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AYM Başkanı Zühtü Arslan, görevini Kadir Özkaya'ya devretti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, görevini Kadir Özkaya'ya devretti.

İsmet Karakaş  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
AYM Başkanı Zühtü Arslan, görevini Kadir Özkaya'ya devretti

Ankara

Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle 21 Mart'ta yapılan seçim sonucunda Kadir Özkaya, AYM üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu alarak Yüksek Mahkemenin başkanlığına seçildi.

AYM Başkanlığı makamında basına kapalı yapılan törende Arslan, görevini Özkaya'ya devretti.

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