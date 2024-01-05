Dolar
29.84
Euro
32.65
Altın
2,042.72
ETH/USDT
2,226.00
BTC/USDT
43,459.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamlayarak, 61 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Serdar Açıl  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması tamamlandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamlayarak, 28'i tutuklu 61 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, 1 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, 5 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü yönetmek, 51 şüpheli hakkında silahlı suç örgütüne üye olmak ve 3 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından ceza istendi.

Şüpheliler hakkında ayrıca, silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suç üstlenme suçlarından da ceza talep edildi.

İddianamede, 1 şüpheli hakkında sadece kasten yaralama suçundan cezalandırma talep edildi.

Soruşturmada adı geçen 26 şüpheli hakkında ise kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Soruşturma kapsamındaki kamu görevlilerine isnat edilen "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarına ilişkin evrak, Memur Suçları Soruşturma Bürosuna; silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği iddia olunan "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddialarına ilişkin evrak ise Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosuna gönderildi.

Açıklamada, silahlı suç örgütünün faaliyeti kapsamında işlendiği iddia olunan diğer olaylar ve bazı şüphelilerle ilgili hazırlık soruşturmasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Bursa'da tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağındaki bir kişi yaralandı
İskenderun'da sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması tamamlandı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İstanbul'a geldi

Benzer haberler

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması tamamlandı

Savcılık, sosyal medyadaki "nefret söylemleri"yle ilgili davadaki tahliyelere itiraz etti

Adana'da eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında kısıtlama kararını ihlal eden internet sitesine soruşturma

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında kısıtlama kararını ihlal eden internet sitesine soruşturma
Diyarbakır'da askeri lojmanlara yönelik saldırıya katılan teröriste ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır'da askeri lojmanlara yönelik saldırıya katılan teröriste ağırlaştırılmış müebbet istemi
Ankara'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı

Ankara'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet