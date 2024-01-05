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İskenderun'da sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak ve lodos nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Mert Murat Yaşar  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
İskenderun'da sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da öğle saatlerinde başlayan lodos ve sağanak gün içinde etkisini arttırdı.

Rögarların taşması sonucu Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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