İskenderun'da sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak ve lodos nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da öğle saatlerinde başlayan lodos ve sağanak gün içinde etkisini arttırdı.
Rögarların taşması sonucu Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.
Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.