Dolar
29.84
Euro
32.65
Altın
2,042.72
ETH/USDT
2,226.00
BTC/USDT
43,459.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İstanbul'a geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Faruk Hanedar  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İstanbul'a geldi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak, saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında yarın İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Bursa'da tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağındaki bir kişi yaralandı
İskenderun'da sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması tamamlandı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İstanbul'a geldi

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İstanbul'a geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İstanbul'a geldi

İstanbul'da salı günü kutup soğuklarıyla beraber kar yağışı bekleniyor

İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yakalanan 34 şüpheliden 26'sına tutuklama talebi

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52,37 olarak ölçüldü

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52,37 olarak ölçüldü
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı

AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı
İstanbul'da bir kişinin metrobüsün üzerinde gitmesi güvenlik kamerasında

İstanbul'da bir kişinin metrobüsün üzerinde gitmesi güvenlik kamerasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet