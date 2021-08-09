Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerine doğru çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Aydın
Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, orman işletme ve itfaiyeye bilgi verdi.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.