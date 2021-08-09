Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
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