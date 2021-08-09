Euro
10.17
Dolar
8.65
BIST 100
1,432.61
Altın
1,726.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.-VTR
logo
Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

Kemal Karadağ   | 09.08.2021
Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti
Erzurum'da Kovid-19 tedavisi görenlerin yüzde 95'i aşısız ya da aşısı eksiklerden oluşuyor
TURKOVAC aşısının İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu kaydedildi
Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması başladı

Benzer haberler

Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti

BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar avro kar açıkladı

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'YKS'de barajın düşürülmesini' önerdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'YKS'de barajın düşürülmesini' önerdi
Avustralya, Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Avustralya, Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
İsrail'de Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 900 bini aştı

İsrail'de Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 900 bini aştı