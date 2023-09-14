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Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ferdi Uzun, Musa Ölmez  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın

Alınan bilgiye göre, Sazlı Mahallesi yakınlarındaki dağlık alandaki ağaçlar yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sarp arazideki yangını söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve uçaklar destek veriyor.


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