Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Söke ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Aydın
Alınan bilgiye göre, Sazlı Mahallesi yakınlarındaki dağlık alandaki ağaçlar yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sarp arazideki yangını söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve uçaklar destek veriyor.
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