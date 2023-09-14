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Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Varhelyi yaptıkları görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.

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