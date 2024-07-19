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Gündem

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde aşure ikramı

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Şükrü Gündüz  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde aşure ikramı

İstanbul

Muharrem ayı dolayısıyla İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerince, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin çıkışına stant kuruldu. Görevliler, cuma namazından çıkanlara aşure ikram etti.

Ayrıca Fatih, Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Tekirdağ'daki Orta camisinde vatandaşlara 5 bin kase aşure ikramında bulundu.


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