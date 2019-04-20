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Kurumsal Haberler

Istanbul Photo Awards jürisi İstanbul'da toplandı

Anadolu Ajansı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019 jürisi, kazananları belirlemek üzere İstanbul'da çalışmalarına başladı.

Ahmet Esad Şani   | 20.04.2019
Istanbul Photo Awards jürisi İstanbul'da toplandı

İstanbul

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsor olduğu yarışmanın jürisi 2 gün boyunca ön elemeyi geçen fotoğrafların arasından yılın en iyilerini seçecek.

Uluslararası alanda önde gelen fotoğraf yarışmaları arasında yer alan Istanbul Photo Awards'da bu yıl haber ve spor alanlarında tekil ve seri olmak üzere toplam 4 kategoride ödül verilecek.

Kazanan fotoğraflar 25 Nisan'da açıklanacak.

Anadolu Ajansı'nın 2015 yılında bir ilke imza atarak organize etmeye başladığı uluslararası haber fotoğrafı yarışmasının jürisine bu yıl foto muhabiri ve yazar Deborah Copaken (ABD) katıldı.

Yarışmanın jürisinde Copaken ile birlikte Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens (Fransa), NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev (Rusya), foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges De Keerle (Belçika), AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto (Fransa), AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer alıyor.

Istanbul Photo Awards, dağıttığı ödüllerle foto muhabirlerini teşvik etmeyi ve giderek güç koşullarda yaşayan foto muhabirlik mesleğini desteklemeyi amaçlıyor.

Uluslararası haber fotoğrafçılığı alanında önemli bir yere sahip olan yarışma, fotoğraf dünyasından yoğun ilgi görüyor.


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