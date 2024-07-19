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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 5 uçak NATO görevi kapsamında Romanya'da uçtu

MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 4 F-16 savaş uçağı ve 1 KC-135R tanker uçağının, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava Füze Savunma Eğitimi'ne katıldığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 5 uçak NATO görevi kapsamında Romanya'da uçtu

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağımız, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından 'Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri' ile eş güdümlü yürütülmekte olan 'Esnek Caydırıcılık Seçenekleri' kapsamında, Romanya hava sahasında icra edilen 'Entegre Hava Füze Savunma Eğitimi'ne katıldı." ifadeleri yer aldı.

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