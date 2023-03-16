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Avrasya Tüneli bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı

Muhammed Gencebay Gür  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Avrasya Tüneli bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı

Istanbul

Avrasya Tüneli, planlı bakım çalışması dolayısıyla bugün 00.01 ila 05.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Avrasya Tünel işletmesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle 00.01-05.00 saatleri arasında iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." açıklamasında bulunuldu.

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