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Gündem, Asrın felaketi

Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha deprem bölgesine doğru yola çıktı

Arnavutluk'ta, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan malzemeleri taşıyan 1 yardım tırı daha başkent Tiran'dan yola çıktı.

Fatjon Cuka, Furkan Abdula  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha deprem bölgesine doğru yola çıktı

Tiran

Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği koordinasyonunda, Değişik Bir Hafta Sonu Vakfının desteğiyle Türkiye'deki depremzedeler için giysi, farklı ürün ve gıda malzemelerinden oluşan yardımlar toplandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Edibe Sinem Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 11. yardım tırını Türkiye'ye göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'ye gönderilen yardımların, acil ihtiyaçlı ürünler olduğunu söyleyen Atay, Türkiye'de "Arnavutluk Hükümetine, Arnavut kardeşlerimize minnettarız." dedi.

Değişik Bir Hafta Sonu Vakfı İcra Müdürü Arber Hajdari ise yardımlar noktasında planladıkları çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, Arnavutların hayırsever ve dayanışmacı bir halk olduğunu defalarca gösterdiğini vurguladı.

Hajdari, "Toplanan bu yardımlardan dolayı tüm Arnavutlara, Arnavutluk'ta çalışmalar yürüten ve bu zor günlerde Türkiye'nin yanında durmak için çabalayan Türk topluluğuna ve tüm bu önemli süreci koordine eden Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelçiliğine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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