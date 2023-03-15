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Bakan Koca: Selden Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilenmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinden Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişinin etkilendiğini, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğunu açıkladı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Bakan Koca: Selden Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilenmiştir

Ankara

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Koca, "bir kez daha büyük üzüntü içinde olduklarını" belirtti.

Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Olaydan Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir. Adıyaman'da 2, Şanlıurfa'da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa'da 93 ambulans ve 3 UMKE timi, Adıyaman'da 5 ambulans ve 3 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. Gereken sağlık hizmetleri muntazam şekilde verilmektedir.

Şanlıurfa'da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin eksi birinci katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır. Bilhassa, depremin sonuçlarına karşı büyük mücadele verdiğimiz bugünlerde, Allah benzer olaylardan korusun."

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